На закрытие сборов приехал губернатор Александр Авдеев.

В Судогодском районе в центре «Пересвет» на протяжении 10 дней проходили военно-тактические игры для подростков. На закрытие сборов приехал губернатор Александр Авдеев.«Ребята довольны. У 27 участников - сертификаты, у четырёх – грамоты, у 16 – значки парашютистов, но самое главное – полученные навыки, незабываемые впечатления и новые друзья», - написал губернатор по итогам посещения патриотического лагеря.«Пересвет» открыт в 2015 году. На базе учреждения прошли подготовку тысячи детей, военнослужащих и сотрудников силовых ведомств.