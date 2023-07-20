Владимирский юридический институт отметил 80-летний юбилей. Студенты, преподаватели и выпускники...

Владимирский юридический институт отметил 80-летний юбилей.Студенты, преподаватели и выпускники Владимирского юридического института ФСИН отметили восьмидесятую годовщину со дня образования учебного заведения.Формально ВЮИ еще молод. Как таковой вуз был создан в 1996 году, но готовить начальствующий состав для тюрем НКВД во Владимире начали как раз 80 лет назад. Приказ о создании Владимирской школы по переподготовке начальников, дежурных и оперативных работников тюрем был подписан в июле 1943 года. В истории учебного заведения было немало периодов реорганизации, прежде, чем оно стало самостоятельным и высшим. Сейчас Юринститут в основном готовит специалистов для учреждений и органов уголовно-исполнительной системы. За всю историю ВЮИ более сорока тысяч его выпускников пополнили ряды сотрудников правоохранительных и силовых структур. Более двадцати дослужились до генералов.Елена Ткаченко, врио начальника ВЮИ ФСИН России:- Чем интересен наш вуз, это тем, что он один из ведомственных вузов осуществляет подготовку по специализации "оперативно-розыскная деятельность". И в институте для этого создано всё. Есть специальные учебно-методические кабинеты, полигоны, где отрабатываются практически навыки, очень много часов у нас отведено на практическую подготовку в самих учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы.