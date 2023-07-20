Боец уехал в отпуск и не вернулся в воинскую часть.

Во Владимире участника СВО, старшего сержанта Алексея Новикова приговорили к 3 годам колонии за самоволку. Боец уехал в отпуск и не вернулся в воинскую часть.Как сообщили в пресс-службе Владимирского гарнизонного военного суда, он подписал контракт на три месяца. В августе прошлого года механика-водителя отправили в зону боевых действий. В ноябре солдата отпустили в двухнедельный отпуск. В это время у военного заканчивался срок контракта. Бойца ждали в подразделении 20 ноября, но нашли лишь через 2,5 месяца.Далее — уголовное дело. На суде мужчина пояснил, что не планировал уклоняться от службы. Он думал, что истечение срока контракта является поводом для увольнения, но не тут-то было. К тому моменту в стране уже объявили мобилизацию и все контракты автоматически продлевались без возможности увольнения в запас.Бойцу грозило до 10 лет тюрьмы, но суд принял во внимание наличие троих детей. В результате сержант получил три года колонии-поселения.