Во Владимире подходят к концу работы по обустройству нового сквера. Кутузовский сквер во Владимире...

Во Владимире подходят к концу работы по обустройству нового сквера.Кутузовский сквер во Владимире должны открыть первого августа. Новое общественное пространство благоустраивают на проспекте Ленина, в районе дома 53. На днях с инспекцией на стройплощадке побывал глава города Дмитрий Наумов.В сквере практически собрана детская площадка. Подрядчик обращает внимание, что она, как и сам сквер, еще не сдана в эксплуатацию и просит родителей пока не пускать детей на горки и турники. На объекте продолжается укладка тротуарной плитки, монтаж освещения, установка скамеек и урн. Сквер еще предстоит "озеленить", но этим займутся уже сотрудники муниципальных служб. В центре будет установлен бюст Героя России, уроженца Владимира генерал-лейтенанта Романа Кутузова, погибшего в ходе специальной военной операции в июне прошлого года.