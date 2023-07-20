Во Владимире впервые проходит фестиваль Лоскутная мозаика Четыре площадки областного центра -...

Во Владимире впервые проходит фестиваль "Лоскутная мозаика"Четыре площадки областного центра - столько пространства потребовалось, чтобы суметь разместить все работы фестиваля "Лоскутная мозаика". Во Владимире он проходит впервые и продлится до начала августа. В чём уникальность разноцветных полотен? Почему сочетание цветов - важная основа и когда станут известны имена победителей? В нашем репортаже.На этом стенде проплывают сверкающие рыбки. На другом - распустились яркие цветы, а в этом полотне - полёт фантазии. Настоящее торжество декоративно-прикладного искусства. Мастера по лоскутному шитью из разных регионов страны демонстрируют свои работы - потрясающие текстильные картины - и удивляют жюри их неповторимостью на фестивале "Лоскутная мозаика".Наталья Калашникова, ведущий специалист Российского этнографического музея, доктор культурологии, профессор, член Союза художников России, заслуженный деятель науки РФ (Санкт-Петербург):- Работы очень разные. Потому что лоскутная мозаика - это техника многогранная, она впитала в себя и имеет глубочайшие народные корни. Но она и современна.Это подтверждает и возраст участников - на выставке есть работы школьников, юных мастеров и уже зрелых преподавателей. Чтобы разместить все работы, пришлось задействовать аж четыре площадки. Они будут принимать гостей весь месяц. Посетители, они же ценители лоскутного искусства, не скрывают - пришли на выставку за вдохновением и идеями. А некоторые - даже приехали из других регионов. Как Светлана Жильцова из Иванова.Светлана Жильцова, посетительница фестиваля:- Это всё авторская работа, как художники рисуют, работы ниоткуда не списаны. Это вид творчества. Вообще нравится всё, что связано с рукоделием, это всё интересно.Другая гостья фестиваля, Татьяна Янишевская, оценивает лоскутное мастерство по тонкости исполнения. Уточняет - обращает внимание на искусно сделанные детали.Татьяна Янишевская, посетительница фестиваля:- Иногда лоскутки бывают очень больших размеров. Бывают 10 сантиметров или 5 сантиметров. А здесь вот даже расстояние между швами - вот один сантиметр, вот здесь вообще полсантиметра. Отдельно вырезаются детальки, чего, например, в других работах нет.Критериев для оценки работ много. Профессиональное и тоже очень творческое жюри обращает внимание на колористику - цвета должны быть яркими, композиция - гармоничной, а техника исполнения - идеальной, рассказывает Полина Зенкина. Каждая работа оценивается индивидуально.Полина Зенкина, завотделом Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова, искусствовед, член Творческого союза художников России:- Если работа выполнена без сучка, без задоринки, можно прибавить ещё один балл. Если это современная ткань, современная техника - на какие-то новшества, если это традиции - на сохранение традиционных технологий, традиционной колористики. И если мастера пользуются традиционными техниками и материалами - это ещё один бонус.Над какими-то цветными полотнами трудилась целая группа, где-то работу сшивали в одиночку. Все это учитывалось при выставлении оценок. Участникам осталось набраться терпения - итоги фестиваля будут подведены через месяц. Победителей, покоривших лоскутную технику, объявят в начале августа.Мария Городская, Андрей Беляков. "Вести-Владимир".