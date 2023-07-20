Во Владимире женщина потратила почти 2 миллиона рублей на положенные ей бесплатно...

Во Владимире женщина потратила почти 2 миллиона рублей на положенные ей бесплатно лекарства.Прокуратурой города Владимира установлено, что заявительница является инвалидом, страдает редким неврологическим заболеванием, включена в федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи.Московской федеральной клиникой женщине назначено лечение бесплатным лекарственным препаратом. Однако льготный рецепт ей выписан не был, в связи с чем пациентка во избежание тяжелых жизнеугрожающих последствий приобретала лекарство самостоятельно, затратив 1, 9 млн рублей, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Прокурор обратился в Октябрьский районный суд г. Владимира с иском о взыскании с ГБУЗ ВО «Городская поликлиника № 1 г. Владимира» в пользу заявительницы денег и компенсации морального вреда.Требования удовлетворены, денежные средства пациентке перечислены.Фото: https://www.pxfuel.com