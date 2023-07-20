Во Владимирской области автомобиль сбил коляску с ребенком. Это произошло сегодня, 20 июля, в...

Во Владимирской области автомобиль сбил коляску с ребенком.Это произошло сегодня, 20 июля, в 14:50 в районе Парка им. 50-летия Советской власти в городе Муроме, сообщила пресс-служба УМВД России по Владимирской области.По предварительной информации, водитель автомобиля «КИА», двигаясь с Владимирского шоссе, совершил наезд на детскую коляску, в которой находился 8-месячный ребенок. Мама, перевозившая коляску, вышла на проезжую часть дороги в неустановленном месте, в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода.В результате ДТП ребенок госпитализирован.Сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Муромский» проводят проверку дорожного происшествия.Фото: пресс-служба УМВД России по Владимирской области