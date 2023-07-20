Чаще всего такие аварии происходят в Суздальском, Гусь-Хрустальном, Собинском, Киржачском и Муромском районах.

Во Владимирской области за полгода произошло 72 ДТП с участием диких животных. Об этом рассказали в Госохотинспекции.Чаще всего такие аварии происходят в Суздальском, Гусь-Хрустальном, Собинском, Киржачском и Муромском районах. Причины выхода особей на трассу - изменение ареала обитания из-за вырубки лесов и строительства.«Заметив на обочине или дороге лося, кабана, оленя, косулю, медведя, не пытайтесь отпугнуть его. По возможности остановитесь, включите аварийку и продолжайте движение только после ухода животного. Не пытайтесь с ним контактировать», - пояснили в ведомстве.Водителям также рекомендуют сбавлять скорость в зоне действия знака «Дикие животные», а также в местах, где деревья произрастают вплотную к автомагистрали.