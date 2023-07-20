Во Владимирской области прокурор требует ликвидировать незаконные свалки. Вязниковской межрайонной...

Во Владимирской области прокурор требует ликвидировать незаконные свалки.Вязниковской межрайонной прокуратурой в Вязниковском районе выявлен ряд несанкционированных мест размещения отходов: у кладбища поселка Никологоры, на ул. Базарная в поселке Никологоры и на ул. Совхозная в д. Воронино, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Отходы складируются непосредственно на почве, что может повлечь загрязнение земель, нарушает права граждан на благоприятную окружающую среду, отметили в надзорном ведомстве.В Вязниковский городской суд направлено административное исковое об обязании органа местного самоуправления ликвидировать несанкционированные свалки.Устранение нарушений находится на контроле межрайонной прокуратуры.Фото: пресс-служба облпрокуратуры.