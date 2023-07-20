С 17 июля о его местонахождении ничего неизвестно.

Во Владимирской области разыскивают пропавшего 47-летнего Евгения Прохорова. Об этом сообщают волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт.Евгений Александрович живет во Владимире. С 17 июля о его местонахождении ничего неизвестно.Приметы: рост 175 см, нормального телосложения, волосы тёмно-русые, глаза карие. Он был одет в серую футболку, тёмно-серые спортивные брюки, чёрные кроссовки. При себе имел чёрную сумку.Всех, кто обладает какой-либо информацией о судьбе мужчины, просят звонить по номерам, указанным в ориентировке.