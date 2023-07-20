За первое полугодие 2023 года «Ростелеком» подключил к высокоскоростному интернету во Владимире...

За первое полугодие 2023 года «Ростелеком» подключил к высокоскоростному интернету во Владимире семь новостроек.«Ростелеком» подключил к услугам связи тысячу квартир в новостройках Владимира. Для этого специалисты компании проложили более восьми километров оптоволоконного кабеля Таким образом провайдер обеспечил современными услугами связи жильцов тысячи квартир. Теперь новоселам доступны интернет со скоростью до 500 Мбит/с в зависимости от выбранного тарифа, а также различные цифровые сервисы, такие как «Видеонаблюдение», мультимедийная платформа Wink или сервис «Умный дом».Филиал ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях внедряет сервисный подход к строительству сетей связи в новостройках региона. Компания еще на этапе возведения жилого дома создает волоконно-оптическую инфраструктуру для прокладки линий связи, строит магистральную и распределительную сети внутри объекта.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Если застройщики и управляющие компании пошли по пути цифрового перевооружения, то выгоду получают собственники жилья. Благодаря сотрудничеству с девелоперами мы имеем возможность еще на этапе строительства завести волоконно-оптическую сеть прямо в квартиру, при необходимости смонтировать дополнительное оборудование в подъездах, лифтах, организовать узел связи в технических помещениях дома. Соответственно, жильцы, которые захотят подключить услуги "Ростелекома", смогут в кратчайшие сроки после заселения стать нашими абонентами».Михаил Сахаров, исполнительный директор ООО СЗ «Владавторесурс»:«Последние годы покупатели квартир стали обращать внимание не только на экологию, транспортную доступность и планировку, но и на инфраструктуру. Поэтому на этапе застройки мы стараемся оборудовать дом комплексом умных решений для безопасной и удобной жизни. И в этом нам помогает “Ростелеком”. Провайдер построил разветвленную сеть доступа к интернету до каждой квартиры, выбор теперь лишь за жильцами».Высокоскоростной интернет — это возможность пользоваться удобными цифровыми сервисами не только в квартире, но и за ее пределами. Ярким примером служит экосистема «Ростелеком Ключ», которая представляет собой комплекс решений на одной платформе: «Умный домофон», «Видеонаблюдение», «Умные счетчики», «Умный шлагбаум». Управлять всеми сервисами можно удаленно через мобильное приложение. Подключение услуги доступно как в строящихся, так и заселенных домах.Получить дополнительную информацию о платформе «Ростелеком Ключ» и оставить заявку на подключение можно по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800 или на сайте компании.Фото: пресс-служба филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях.