Женщина ранила ножом бездомного на вокзале во Владимирской области. Александровским городским...

Женщина ранила ножом бездомного на вокзале во Владимирской области.Александровским городским судом установлено, что осужденная, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ночь с 17 на 18 января 2023 года находилась в зале ожидания железнодорожного вокзала станции Александров.У нее возник конфликт с мужчиной, который тоже вел бродяжнический образ жизни и ночевал на вокзале. Он отказался раздобыть ей еще алкоголя. И получил удар ножом в грудную клетку. Что принесло тяжкий вред здоровью пострадавшего.Суд назначил виновной 3 года 4 месяца общего режима.Фото: https://www.pxfuel.com