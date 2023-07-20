Сегодня, 20 июля, фестиваль откроет концерт хоровых коллективов. На нескольких площадках города Вязники развернётся 50-ый Всероссийский фестиваль в честь знаменитого русского поэта и

Сегодня, 20 июля, фестиваль откроет концерт хоровых коллективов. На нескольких площадках города Вязники развернётся 50-ый Всероссийский фестиваль в честь знаменитого русского поэта и участника Великой Отечественной войны, Алексея Фатьянова. Мероприятие будет проходить в течение трёх дней. Его помогла организовать внучка поэта. Торжественное открытие состоится 21 июля. В этот день будут вручать ежегодную премию в области