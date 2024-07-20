Проверь свою интуицию в этом занимательном тесте.

Проверь свою интуицию в этом занимательном тесте.Города России славятся своими необычными названиями. Но мы редко задумываемся о том, как называют жителей этих городов. Иногда все довольно очевидно. Но нередко бывает и так, что, побывав в одном из чудеснейших мест нашей необъятной родины, мы с удивлением осознаем, что даже понятия не имеем, как обращаться к хозяевам этих земель. О том, что русский язык сложен и многогранен, также известно всем, вот поэтому и появились такие непростые, а порой очень странные наименования. Предлагаем проверить свои знания, а может, кому-то поможет интуиция, и узнать, как на самом деле называют жителей всем знакомых городов.1. Как называют жителей Нижневартовска?А. – Вартовчане;Б. – Нижневартовцы;В. – Нижневчане.2. Как называют жителей Туапсе?А. – Туапсяне;Б. – Туапсинцы;В. – Туапсинчане.3. Как называют жителей Комсомольска-на-Амуре?А. – Амурчане;Б. – Амурцы;В. – Комсомольчане.4. Как называют жителей Вологды?А. – Вологжане;Б. – Вологчане;В. – Вологодонцы.5. Как называют жителей Костромы?А. – Костромчане;Б. – Костромичи;В. – Костромийцы.6. Как называют жителей Пскова?А. – Псковитяне;Б. – Псковичи;В. – Псковитяне.7. Как называют жителей Набережных Челнов?А. – Человчане;Б. – Челнинцы;В. – Набрежночелнинцы.8. Как называют жителей Курска?А. – Куряне;Б. – Курсчане;В. – Курсиве.ОТВЕТЫ1. – А2. – Б3. – В4. – А5. – Б6. – В7. – Б8. – А