Под влиянием атмосферных фронтов циклона во Владимирской области резко похолодает По информации...

Под влиянием атмосферных фронтов циклона во Владимирской области резко похолодаетПо информации Гидрометцентра России, через территорию Центрального федерального округа (ЦФО) с запада на восток будут перемещаться атмосферные фронты.Ожидаются кратковременные грозовые дожди, местами сильные, ливни, ветер 15-20 м/с, днем в отдельных районах град. Ночью и утром местами туман.20-21 июля под влиянием атмосферных фронтов циклона во Владимирской области резко похолодает (произойдёт снижение температуры), особенно это будет ощутимо ночью. Температура упадёт до +12... 15 градусов тепла.Завтра — 21 июля во Владимире (и во Владимирской области) днём ожидается до +20... 22℃. Будет пасмурно и дождливо.Атмосферное давление — низкое, 743 мм ртутного столба. Ветер — северо-западный, 2 метра в секунду. При грозах прогнозируется резкое его усиление.Народный прогноз погоды на 21 июля:«Какая погода на Прокопия - такая будет и 2 августа в Ильин день»;«Если дождь начался после полудня, то будет лить весь день»;«Если дождь без ветра – установится ненастная погода надолго».Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений