В ходе прокурорской проверки режимной территории выявлен ряд нарушений.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, в женском исправительном учреждении посёлка Головино выявлен ряд нарушений требований пожарной безопасности. Планы эвакуации сделаны не на фотолюминесцентной основе, в текстовой части отсутствуют некоторые важные данные.В связи с фактами нарушений директору учреждения было внесено представление в конце зимы 2024 года. К маю 2024 года нарушения не были устранены, в связи с чем прокурор направил иск в суд.На данный момент иск прокуратуры удовлетворён, администрацию колонии обязали организовать создание и размещение нового плана эвакуации на 13 объектах территории к концу этого года. Заключение суда в законную силу не вступило.