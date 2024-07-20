В обращение выпущена памятная серебряная монета «1000-летие основания города Суздаля». Суздаль —...

В обращение выпущена памятная серебряная монета «1000-летие основания города Суздаля».Суздаль — один из красивейших городов Золотого кольца России. Его архитектурные памятники включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.Серебряная монета, посвященная этому удивительному городу, была выпущена 12 июля (2024 года) номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925).На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, а также есть надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монеты: «3 РУБЛЯ», дата: «2024 г.», обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла.На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение комплекса зданий Суздальского кремля на фоне панорамы древнего города; внизу в обрамлении древнерусского орнамента, выполненного в технологии лазерного матирования, — стилизованная рельефная фигура сокола — геральдического символа Суздаля; вверху по окружности — рельефная надпись: «1000-ЛЕТИЕ СУЗДАЛЯ».Это интересно!Монета изготовлена качеством «пруф». Тираж монеты — 3,0 тыс. штук.В пресс-службе владимирского отделения Банка России отмечают, что выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории РФ.Фото: пресс-служба Отделения Владимир Банка России