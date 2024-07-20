Владимирцы смогут увидеть Комету Ольберса, которая приблизится к Земле на минимальное...

Владимирцы смогут увидеть Комету Ольберса, которая приблизится к Земле на минимальное расстояниеНесмотря на то, что комета 13P/Ольберса считается самой яркой из видимых с Земли небесных объектов подобного типа, ее яркость оценивается экспертами в 6,5-7 звездных единиц. Проще говоря: увидеть ее невооруженным глазом очень сложно. Впрочем наличие бинокля или телескопа решит эту проблему!20 — 21 июля (2024 года) комета 13P/Ольберса пройдет неподалеку от галактики NGC 3219, что станет приятным подарком для астрофотографов. Они смогут ориентироваться по галактике, чтобы проще обнаружить небесное тело и запечатлеть его полет.Важно: в Северном полушарии комета будет видна низко в западной части неба после заката. Для жителей средних широт она будет заметна на высоте около 20-30 градусов над горизонтом.Где конкретно «ловить» комету? Специалисты отмечают, что в период с 14 по 28 июля комета 13Р Ольберса будет перемещаться по созвездию Малого Льва, в конце периода перейдя в Большую Медведицу, и поэтому видна в течение всей ночи, в северо-западной и северной частях неба, поднимаясь на максимальную высоту вечером сразу после захода Солнца.В качестве опорных звезд для поиска кометы можно использовать мю Большой Медведицы, бету Малого Льва, а затем звезду 46 этого же созвездия.Это интересно!Комета Ольберса была названа в честь астронома Генриха Ольберса, который, как считается, первым обнаружил её в 1815 году в Бремене (Германия). В настоящее время она видна в телескоп, но по мере увеличения яркости её можно будет увидеть и в бинокль. Следует отметить, что все кометы покрыты льдом, который испаряются при приближении к Солнцу, образуя вокруг себя кому (оболочку) и хвост (длинный шлейф из газа и пыли).Фото: Fusion Brain - платформа для генерации изображений