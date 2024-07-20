Владимирцы смогут увидеть самый яркий метеорный поток года — Персеиды. Персеиды – это метеорный...

Владимирцы смогут увидеть самый яркий метеорный поток года — Персеиды.Персеиды – это метеорный поток, который появляется ежегодно в июле и августе. Название происходит от созвездия Персея, поскольку метеоры летят из точки на небе, которая находится именно в этом созвездии.В действительности, это крошечные частицы космической пыли, оставленные кометой Свифта-Туттля.Каждый год Земля проходит через этот «хвост» кометы, и частицы пыли, сгорая в атмосфере, создают яркие вспышки, которые мы называем метеорами.В 2024 году пик активности Персеид придется на ночь с 11 на 12 августа, а также на утро 13 августа. В эти дни ожидается до 100-150 метеоров в час!Несколько простых советов:1. Ищите созвездие Персея, от которого будут «прилетать» метеоры2. В ночь пика активности Луна будет освещена примерно наполовину. Это несколько уменьшит видимость метеоров, но к середине ночи (как отмечают специалисты) Луна уйдет за горизонт, и обзор станет отличным.3. Как гласит предание, «каждый метеор — это возможность загадать желание», так вперёд к мечте!Во второй половине года Земля сталкивается с более богатой метеорной активностью. Помимо Персеид, в июле и августе также можно наблюдать и другие менее интенсивные метеоритные дожди. С конца июля до третьей недели августа, например, можно увидеть метеоры Каприкорниды, Дельта-Аквариды, Южные Писцис-Австралиды, Альфа-Каприкорниды, Йота-Аквариды и Каппа-Цигниды.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений