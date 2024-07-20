Владимирские спасатели помогли женщине, которую едва не выбросил с балкона 4-ого этажа агрессивный мужчина. Как уточнили в соцсетях ПСО, он был под воздействием наркотиков. Помощь вызвали

Владимирские спасатели помогли женщине, которую едва не выбросил с балкона 4-ого этажа агрессивный мужчина. Как уточнили в соцсетях ПСО, он был под воздействием наркотиков. Помощь вызвали соседи. Из квартиры доносились громкие крики. Неравнодушные владимирцы пытались открыть дверь сами, но не смогли. К приезду ПСО на месте уже были спасатели из пожарной охраны, которые вместе с