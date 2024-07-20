Во Владимире невменяемый мужчина пытался сбросить с 4-го этажа женщину Как рассказали спасатели...

Во Владимире невменяемый мужчина пытался сбросить с 4-го этажа женщинуКак рассказали спасатели (из поисково-спасательного отряда города Владимира) 20-гоиюля в своих социальных сетях, им - на номер «112» поступило сообщение о том, что пьяный мужчина пытается "выбросить женщину" с балкона 4-го этажа. При этом она сильно кричит. И соседи безрезультатно пытаются открыть дверь.«По приезду поисково-спасательного отряда в квартире уже находились парни из пожарной охраны и соседи, которые удерживали мужчину...» - рассказывают спасатели.При совместном усилии невменяемого мужчину удалось скрутить и сопроводить в автомобиль полиции.Причина неадекватного поведения нападавшего — наркотики.Других подробностей этой чудовищной истории пока нет.Фото: https://vk.com/pso33