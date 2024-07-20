Здание правительства Владимирской области практически отремонтировали. Сейчас осталось только доделать фасад, который реставрируют впервые с момента строительства (то есть с 1988 года). Как

Здание правительства Владимирской области практически отремонтировали. Сейчас осталось только доделать фасад, который реставрируют впервые с момента строительства (то есть с 1988 года). Как рассказали в пресс-службе правительства, привести здание в порядок хотели еще в 2019 году. Начать их воплощение удалось в 2023-ем. Кардинальных изменений не будет – плиты из белого ракушечника полностью сохранены. Фасад очистили