Во Владимирской области участникам СВО будут компенсировать часть расходов на оплату ЖКУ. Во...

Во Владимирской области участникам СВО будут компенсировать часть расходов на оплату ЖКУ.Во Владимирской области введена дополнительная мера поддержки участников специальной военной операции и членов их семей – 30-процентная компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, в том числе используемых при содержании мест общего пользования.Право на компенсацию есть у граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Владимирской области, из числа мобилизованных, добровольцев и контрактников.«Размер выплаты определяется индивидуально с учетом проживающих совместно с участником СВО членов его семьи (родители, дети, супруг (супруга)) в пределах нормативов потребления услуг. Сумма компенсации не является фиксированной величиной, а ежемесячно корректируется на основании сведений о фактически начисленных платежах, полученных от организаций, производящих начисление платы за жилищно-коммунальные услуги, в месяце, следующем за месяцем получения указанных сведений. При этом затраты на услуги, потребленные сверх установленных нормативов, компенсации не подлежат», - поясняют в Министерстве соцзащиты населения Владимирской области.Важно: если у заявителя или членов его семьи одновременно есть право на меру соцподдержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг по разным основаниям, предусмотренным федеральным и областным законодательством, - ему необходимо будет сделать выбор в пользу одного из направлений.Фото: Fusion Brain - платформа для генерации изображений