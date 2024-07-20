В Головино бесхозяйная сеть встала на учёт после вмешательства прокуратуры.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона-33, сеть канализации и несколько домов на некоторых улицах посёлка Головино были построены на средства исправительного учреждения. Позднее жилые помещения были переданы в собственность муниципалитета посёлка.Подземная сеть труб при передаче осталась безхозяйной, однако администрация поселения не приняла мер по постановке данного объекта на учёт. Собственники квартир в связи с обстоятельствами были лишены возможности платить за коммунальную услугу, а также вынуждены самостоятельно ремонтировать сети.Помимо указанного выше, ранее администрации посёлка вносилось представление. В связи с выявленными нарушениями прокурор направил в суд иск с требованием исправить ситуацию. Суд удовлетворил требования прокуратуры.