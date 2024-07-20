За обращение в суд владимирцам придётся заплатить в 10, а то и в 30 раз дороже Государственные...

За обращение в суд владимирцам придётся заплатить в 10, а то и в 30 раз дорожеГосударственные пошлины за обращения в арбитражные суды и суды общей юрисдикции вырастут.Например, при обращении о признании должника банкротом пошлина увеличится с 300 до 10 тысяч рублей, а для юридических лиц с 6 до 100 тысяч рублей.Почему? И в чём причина таких резких изменений? Правительство подготовило поправки к законопроекту о внесении изменений в Налоговый кодекс. Мол, это должно «разгрузить» систему. Документ повышает госпошлины за обращение в арбитражные суды и суды общей юрисдикции.За иски, подлежащие оценке, в судах общей юрисдикции госпошлина составит:при сумме требований до 100 000 руб. — 4000 руб.;от 100 001 до 500 000 руб. — 4000 руб. плюс 4% суммы, превышающей 100 000;от 500 001 до 1 млн руб. — 20 000 руб. плюс 2% суммы, превышающей 500 000;от 1 до 10 млн руб. — 30 000 руб. плюс 1% суммы, превышающей 1 млн;от 10 до 50 млн руб. — 120 000 руб. плюс 0,5% суммы, превышающей 10 млн;от 50 млн руб. — 320 000 руб. плюс 0,2% суммы, превышающей 50 млн.Вводится госпошлина и для частных жалоб. Ее размер будет соответствовать стоимости подачи апелляционной жалобы. Физлица уплатят госпошлины в размере 3000 рублей (сейчас 150 руб.), организации — 15 000 рублей (сейчас 3000 руб.).Кроме того, поправки устанавливают плату за подачу заявления об обеспечении иска в размере 10 000 рублей.За кассационную или надзорную жалобу в Верховный суд придется заплатить 7000 руб. физлицам, 25 000 рублей — компаниям.Апелляционная либо кассационная жалоба на судебный приказ обойдется в 15 000 руб. для физлиц и 30 000 рублей — для юрлиц.Чтобы обжаловать решение в кассацию, гражданам нужно будет заплатить 25 000 руб., организациям — 50 000 руб.Следует отметить, что госдума должна рассмотреть законопроект совсем скоро - 23 июля.Кстати: Минфин предложил увеличить пошлину и за расторжение брака. Она может вырасти с 650 рублей до пяти тысяч рублей.Фото: Fusion Brain - платформа для генерации изображений