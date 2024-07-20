Завершено расследование в отношении жителя Суздальского района.

Как сообщает пресс-служба УМВД Владимирской области, в конце лета 2023 года обвиняемый находился в Кольчугинском районе. Мужчина незаконно проник на территорию фермы криптовалют и похитил шесть единиц техники. Суммарная стоимость украденного составила 240 тысяч рублей.Полицейские смогли найти фигуранта. Обвиняемый планировал сбыть технику, однако её изъяли. Также стало известно, что мужчина действовал не один, остальных соучастников разыскивают.В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину. На данный момент материалы уголовного дела признаны достаточными для обвинительного заключения и переданы в суд.