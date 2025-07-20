Праздник огурца в Суздале посетило рекордное количество человек. Об этом рассказали в пресс-службе ВСМЗ. Из-за огромного наплыва людей приходилось закрывать продажу билетов на 3 часа.

Праздник огурца в Суздале посетило рекордное количество человек. Об этом рассказали в пресс-службе ВСМЗ. Из-за огромного наплыва людей приходилось закрывать продажу билетов на 3 часа. Примерно с трех до шести часов дня на праздник могли попасть только те, кто покупал билет заранее. Хэдлайнером праздника стала группа SETTLERS. Это фолк-коллектив из Санкт-Петербурга, название переводится как «Переселенцы».