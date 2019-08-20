Следователи выявили новые эпизоды мошенничества с участием совладельца группы Сумма Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова, которые обвиняются в создании преступного сообщества.

Следователи выявили новые эпизоды мошенничества с участием совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова, которые обвиняются в создании преступного сообщества.Если ранее им вменялось семь эпизодов мошенничества, то в окончательной редакции обвинение содержит 9 эпизодов."Ущерб по делу теперь составляет свыше 11 миллиардов рублей вместо 2,5 миллиарда рублей", — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органахОфициально о завершении следственных действий будет объявлено 22 августа. После этого обвиняемые и их адвокаты начнут знакомиться с материалами дела (более 1 тысячи томов).Зиявудин Магомедов и Магомед Магомедов были арестованы весной 2018 года. Они обвиняются в создании преступного сообщества, особо крупных хищениях и растрате, незаконном приобретении и хранении оружия, а также в мошенничестве Также под следствием находится Артур Максидов — глава компании "Итекса", которая входила в "Сумму". Его обвиняют в хищении 668 миллионов рублей. Подсудимые свою вину отрицают.