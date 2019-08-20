В Челябинске в результате столкновения пассажирского микроавтобуса с КамАЗом пострадали 13 человек. Семь человек госпитализированы.

В Челябинске в результате столкновения пассажирского микроавтобуса с "КамАЗом" пострадали 13 человек. Семь человек госпитализированы.По информации Главного управления МЧС России по Челябинской области, попавший в ДТП микроавтобус следовал из Уфы в Нижневартовск. После столкновения пожарные деблокировали из кабины грузовика пострадавшего. Погибших в результате инцидента нет, передает РИА Новости.