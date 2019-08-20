Российский актер Станислав Ярушин подписал контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги Динамо. Ранее новичок московской команды прошел медицинский осмотр, а затем получил из рук генерального менеджера Динамо Виктора Меркулова хоккейный свитер.
Российский актер Станислав Ярушин подписал контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги "Динамо". Ранее новичок московской команды прошел медицинский осмотр, а затем получил из рук генерального менеджера "Динамо" Виктора Меркулова хоккейный свитер.
Станислав Ярушин подписал контракт с «Динамо»!
Нарадающий родился 14 января 1981 года в Челябинске. Воспитанник местной школы хоккея.#МыДинамо pic.twitter.com/MKu0vn7Nzt
— HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) August 20, 2019
Кроме того, пресс-служба "бело-голубых" в Twitter опубликовала видео с кадрами подписания контракта, написав: "Не все верят, что мы подписали такого именитого новичка. Подтверждаем с помощью видео".
Не все верят, что мы подписали такого именитого новичка. Подтверждаем с помощью видео.
Вот как Станислав Ярушин подписывал контракт с бело-голубыми.#МыДинамо pic.twitter.com/oBH0R7Fb3H
— HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) August 20, 2019