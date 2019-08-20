Накануне президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Заявления лидера Незалежной вызвали бурю возмущения. Глава государства, по всей видимости, не слишком силен в темах, на которые высказывается публично.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Заявления лидера Незалежной вызвали бурю возмущения. Глава государства, по всей видимости, не слишком силен в темах, на которые высказывается публично.На пресс-конференции по итогам переговоров с Нетаньяхуукраинский лидер в очередной раз повторил антироссийские мифы,которыми украинце усерднов пичкали во времена его предшественника Петра Порошенко.Прошелся Зеленский и по советскому периоду украинской истории.По его словам, Украина и Израиль "вместе пережилиголодомор и тоталитарный советский режим". "Это ничего, чтогосударство Израиль было создано в 1949 году?" – недоумевает издание"Украина.ру".Более того, напомнили журналисты, Украина и Израильпоявились на карте мира благодаря советской власти. Украина в ее нынешнем видебыла создана Владимиром Лениным, который присоединил к республике значительныетерритории на юге и востоке, а на создании Израиля настаивал Иосиф Сталин.Развивая тему "ужасного советского прошлого",попросил Нетаньяху признать геноцидом украинцев так называемыйголодомор 1932-1933 годов. "Хорошо известно, что Израиль категорическивозражает против объявления геноцидом не только украинской, но и казахской,русской и многих других трагедий. Чтобы предлагать такое, надо быть простодураком", – цитирует издание киевского политолога Михаила Погребинского.Ответили журналисты и на пассаж Зеленского о том, что СССРякобы скрывал от мира масштабы холокоста, голодомора и трагедии в Бабьем Яре,где немцы во время Великой Отечественной войны расстреляли около 150 тысяччеловек. "Тоталитарный советский режим" устами Вячеслава Молотова поведал мируо трагедии Бабьего Яра и требовал от Нюрнбергского трибунала внести ее вперечень преступлений нацистов", – отмечает издание.Переговоры и Нетаньяху прошли 19 августа в Киеве.Это первый за 20 лет визит главы израильского правительства на Украину. Поокончании встречи политики почтили память киевских евреев в мемориальномкомплексе Бабий Яр.