Накануне президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Заявления лидера Незалежной вызвали бурю возмущения. Глава государства, по всей видимости, не слишком силен в темах, на которые высказывается публично.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Заявления лидера Незалежной вызвали бурю возмущения. Глава государства, по всей видимости, не слишком силен в темах, на которые высказывается публично.
На пресс-конференции по итогам переговоров с Нетаньяху
украинский лидер в очередной раз повторил антироссийские мифы,
которыми украинце усерднов пичкали во времена его предшественника Петра Порошенко.
Прошелся Зеленский и по советскому периоду украинской истории.
По его словам, Украина и Израиль "вместе пережили
голодомор и тоталитарный советский режим". "Это ничего, что
государство Израиль было создано в 1949 году?" – недоумевает издание
"Украина.ру".
Более того, напомнили журналисты, Украина и Израиль
появились на карте мира благодаря советской власти. Украина в ее нынешнем виде
была создана Владимиром Лениным, который присоединил к республике значительные
территории на юге и востоке, а на создании Израиля настаивал Иосиф Сталин.
Развивая тему "ужасного советского прошлого",
попросил Нетаньяху признать геноцидом украинцев так называемый
голодомор 1932-1933 годов. "Хорошо известно, что Израиль категорически
возражает против объявления геноцидом не только украинской, но и казахской,
русской и многих других трагедий. Чтобы предлагать такое, надо быть просто
дураком", – цитирует издание киевского политолога Михаила Погребинского.
Ответили журналисты и на пассаж Зеленского о том, что СССР
якобы скрывал от мира масштабы холокоста, голодомора и трагедии в Бабьем Яре,
где немцы во время Великой Отечественной войны расстреляли около 150 тысяч
человек. "Тоталитарный советский режим" устами Вячеслава Молотова поведал миру
о трагедии Бабьего Яра и требовал от Нюрнбергского трибунала внести ее в
перечень преступлений нацистов", – отмечает издание.
Переговоры и Нетаньяху прошли 19 августа в Киеве.
Это первый за 20 лет визит главы израильского правительства на Украину. По
окончании встречи политики почтили память киевских евреев в мемориальном
комплексе Бабий Яр.