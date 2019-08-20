Звезда шоу Дом-2 больше не скрывает
отношений с оператором Романом Макеевым, который работает над реалити-шоу. 22-летняя Алена Рапунцель с избранником посетили
свадьбу звезд телестройки Майи Донцовой и Алексея Купина.
Звезда шоу "Дом-2" больше не скрывает
отношений с оператором Романом Макеевым, который работает над реалити-шоу. 22-летняя Алена Рапунцель с избранником посетили
свадьбу звезд телестройки Майи Донцовой и Алексея Купина.
На торжестве влюбленные постоянно обнимались и держались за руки. Выяснилось,
что девушка и ее новый бойфренд встречаются с начала августа.
"Свадьба наших Купиных. С моими любимыми Богданом и Ромой. Я счастлива", – приводит
слова Алены Рапунцель Известно, что
Роман Макеев ранее был женат на девушке по имени Марина. Он воспитывает
15-летнего сына.
Отношения Алены Рапунцель с мужчиной начались на девичнике Майи Донцовой,
но взаимная симпатия между ними возникла раньше. Ради звезды "Дома-2" Макеев
бросил супругу и решил стать участником телестройки.
В очередном выпуске реалити-шоу он обратился к бывшему избраннику своей возлюбленной
Илье Яббарову, попросив у него разрешения помогать Алене заботиться о маленьком
сыне Богдане. Кроме того, Макеев заявил, что – последняя его женщина.
"Я очень долго ее искал", – констатировал Роман.
Напомним, родила от Ильи Яббарова сына, позже оставив отца
своего ребенка со скандалом. Отметим, некоторые поклонники звезды
шоу "Дом-2" настроены скептически. Они уверены, что девушка слишком быстро начала
новые отношения, и ей следует сосредоточиться на воспитании ребенка.