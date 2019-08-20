Звезда шоу Дом-2 больше не скрывает отношений с оператором Романом Макеевым, который работает над реалити-шоу. 22-летняя Алена Рапунцель с избранником посетили свадьбу звезд телестройки Майи Донцовой и Алексея Купина.

Звезда шоу "Дом-2" больше не скрываетотношений с оператором Романом Макеевым, который работает над реалити-шоу. 22-летняя Алена Рапунцель с избранником посетилисвадьбу звезд телестройки Майи Донцовой и Алексея Купина.На торжестве влюбленные постоянно обнимались и держались за руки. Выяснилось,что девушка и ее новый бойфренд встречаются с начала августа."Свадьба наших Купиных. С моими любимыми Богданом и Ромой. Я счастлива", – приводитслова Алены Рапунцель Известно, чтоРоман Макеев ранее был женат на девушке по имени Марина. Он воспитывает15-летнего сына.Отношения Алены Рапунцель с мужчиной начались на девичнике Майи Донцовой,но взаимная симпатия между ними возникла раньше. Ради звезды "Дома-2" Макеевбросил супругу и решил стать участником телестройки.В очередном выпуске реалити-шоу он обратился к бывшему избраннику своей возлюбленнойИлье Яббарову, попросив у него разрешения помогать Алене заботиться о маленькомсыне Богдане. Кроме того, Макеев заявил, что – последняя его женщина."Я очень долго ее искал", – констатировал Роман.Напомним, родила от Ильи Яббарова сына, позже оставив отцасвоего ребенка со скандалом. Отметим, некоторые поклонники звездышоу "Дом-2" настроены скептически. Они уверены, что девушка слишком быстро началановые отношения, и ей следует сосредоточиться на воспитании ребенка.