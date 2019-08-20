В понедельник, 19 августа, президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом во Францию. В ходе встречи двух лидеров произошел неприятный эпизод. Видеозапись случившегося распространилась по Сети.

В понедельник, 19 августа, президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом во Францию. В ходе встречи двух лидеров произошел неприятный эпизод. Видеозапись случившегося распространилась по Сети.Первая леди Франции встретилась с Владимиром Путиным, несмотря на травму, полученную во время прогулки на лодке. Брижит Макрон появилась перед российским лидером в элегантном голубом платье и без специальной повязки для плеча.После совместной фотосъемки произошел занимательный эпизод. Эммануэль Макрон подошел к супруге и случайно взял ее за больную руку. Брижит Макрон непроизвольно дернулась, после чего погладила травмированное плечо, сообщает ""."Макрон так увлекся президентом России, что, видимо, забыл об этом и взял жену под локоть. Это было больно", – передает RT в своем Twitter-аккаунте.Материал дополняется.