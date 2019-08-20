Вчерашняя встреча президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона наделала много шума на Украине. Переговоры двух лидеров показали – Киеву больше не стоит надеяться на помощь Запада в противостоянии с Москвой, констатировал журналист Дмитрий Гордон.
Вчерашняя встреча президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона наделала много шума на Украине. Переговоры двух лидеров показали – Киеву больше не стоит надеяться на помощь Запада в противостоянии с Москвой, констатировал журналист Дмитрий Гордон.
По его словам, никто не может "заставить Путина вернуть
украинские земли". Донбасс и Крым снова станут частью Незалежной лишь в
том случае, если Запад введет очень жесткие антироссийские санкции, а в Москве
соберется миллионный митинг, сказал Гордон в эфире телеканала "Россия
1".
Он напомнил, что Франция была одной из стран, которая
подписала в 1994 году Будапештский меморандум, гарантировавший территориальную
целостность Украине в обмен на отказ от ядерного оружия. Теперь после всего
случившегося Макрон вежливо принимает в Париже, недоумевает Гордон.
Встреча президентов России и Франции говорит о том, что
Украина должна надеяться только на себя, полагает журналиста. "На свои
вооруженные силы, на свою экономику", – добавил он.
Переговоры Путина и Макрона прошли в форте Брегансон на юге
Франции. Президенты обсудили ситуацию в Сирии, Донбассе, выход из договора об
ограничении ракет средней и меньшей дальности, экономическое сотрудничество и
другие актуальные вопросы.
В начале встречи президент России удивил первую леди Франции
Брижит Макрон, преподнеся ей букет цветов. Только после этого пожал руку
французскому лидеру.