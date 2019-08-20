Вчерашняя встреча президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона наделала много шума на Украине. Переговоры двух лидеров показали – Киеву больше не стоит надеяться на помощь Запада в противостоянии с Москвой, констатировал журналист Дмитрий Гордон.

Вчерашняя встреча президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона наделала много шума на Украине. Переговоры двух лидеров показали – Киеву больше не стоит надеяться на помощь Запада в противостоянии с Москвой, констатировал журналист Дмитрий Гордон.По его словам, никто не может "заставить Путина вернутьукраинские земли". Донбасс и Крым снова станут частью Незалежной лишь втом случае, если Запад введет очень жесткие антироссийские санкции, а в Москвесоберется миллионный митинг, сказал Гордон в эфире телеканала "Россия1".Он напомнил, что Франция была одной из стран, котораяподписала в 1994 году Будапештский меморандум, гарантировавший территориальнуюцелостность Украине в обмен на отказ от ядерного оружия. Теперь после всегослучившегося Макрон вежливо принимает в Париже, недоумевает Гордон.Встреча президентов России и Франции говорит о том, чтоУкраина должна надеяться только на себя, полагает журналиста. "На своивооруженные силы, на свою экономику", – добавил он.Переговоры Путина и Макрона прошли в форте Брегансон на югеФранции. Президенты обсудили ситуацию в Сирии, Донбассе, выход из договора обограничении ракет средней и меньшей дальности, экономическое сотрудничество идругие актуальные вопросы.В начале встречи президент России удивил первую леди ФранцииБрижит Макрон, преподнеся ей букет цветов. Только после этого пожал рукуфранцузскому лидеру.