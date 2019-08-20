Бывший защитник туринского Ювентуса и лондонского Арсенала Штефан Лихтштайнер на правах свободного агента перешел в Аугсбург, 35-летний швейцарец подписал контракт с немецкой командой, рассчитанный на один год.

Бывший защитник туринского "Ювентуса" и лондонского "Арсенала" Штефан Лихтштайнер на правах свободного агента перешел в "Аугсбург", 35-летний швейцарец подписал контракт с немецкой командой, рассчитанный на один год."Аугсбург" – это клуб, который отлично развился за последние годы. Это именно то, что мне нужно после Англии – рассказал Лихтштайнер, слова которого приводит пресс-служба немецкой команды. – Мне кажется, я могу внести большой вклад в эту молодую команду".Der #FCA verpflichtet Stephan #Lichtsteiner: Herzlich willkommen bei ROT-GRÜN-WEISS! ✌️ pic.twitter.com/bF3IUsZHni— FC Augsburg (@FCAugsburg) August 19, 2019Ранее Штефан защищал цвета французского "Лилля", итальянских "Лацио" и "Ювентуса", а также английского "Арсенала", в составе которого в прошлом сезоне принял участие в 23 играх во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну голевую передачу. Также на его счету 105 матчей и восемь голов за сборную Швейцарии.