В среднем российскому студенту, снимая двушку вскладчину, придется платить 4 601 рублей ежемесячно.

Не за горами начало учебного года. А это значит, что студентам, которым не досталось место в общежитие, самое время задуматься об аренде. Как правило, пик студенческой активности на арендном рынке начинается в середине августа и длится до середины сентября. И хотя как такого студенческого спроса нет (по оценкам экспертов, на него приходится 1-2% в этот период), цены на съемные квартиры в это время могут прибавить около 3-5%, да и подходящих вариантов может не остаться.Эксперты Domofond.ru решили выяснить, в каких городах студентам дешевле всего арендовать квартиру вскладчину. За основу была взята типичная ситуация: четыре студента хотят снять двухкомнатную квартиру, чтобы разделить арендную плату между собой. Аналитики проанализировали стоимость аренды двухкомнатных квартир в 76 крупных российских городах. О результатах исследования эксперты рассказали редакции 33Live.Ru Недвижимость.Самое доступное жилье в ВолжскомОказалось, что в среднем российскому студенту, снимая двушку вскладчину, придется платить 4 601 рублей ежемесячно (при средней цене квартиры 18 405 рублей).Больше всего повезло студентам в городе Волжский. Двухкомнатную квартиру здесь можно снять за 10 303 рублей в месяц. Таким образом, каждому студенту придется заплатить по 2 576 рублей. Это почти наполовину меньше среднероссийской стоимости.Почти столько составляет аренда двушки в Курске - 2 583 рублей на человека. Чуть дороже снять можно квартиру в Стерлитамаке. Аренда двухкомнатной квартиры в башкирском городе составляет 10 400 рублей или 2 600 рублей на каждого из четырех студентов.В число доступных городов для студенческой аренды (с ценником до 3 101 рублей) вошли – Брянск, Курган, Иваново, Магнитогорск, Саранск, Йошкар-Ола и Кострома.Дорогая МоскваВполне ожидаемо лидером по арендным ставкам стала Москва. При средней стоимости двушки в 52 007 рублей, столичному студенту придется ежемесячно платить 13 002 рублей, снимая квартиру с тремя товарищами."Стоимость аренды в столице превышает среднероссийскую (18 405 рублей) почти в три раза", - отмечают аналитики Domofond.ru.Второе место досталось курортному Сочи. Здесь аренда жилья на четверых обойдется на 2 тысячи дешевле, чем в Москве - 10 833 рублей на студента. Тройку лидеров замыкают подмосковные Химки, где аренда двушки стоит 36 630 рублей, а ежемесячный платеж для одного студента составляет 9 158 рублей.Среди самых недоступных городов с точки зрения аренды для студентов оказались Санкт-Петербург, Хабаровск, Владивосток, два подмосковных города – Балашиха и Подольск и два города в Крыму – Симферополь и Севастополь.Студенческая аренда в городах-миллионникахЕсли посмотреть на аренду в городах-миллионниках (где, как правило, проживает большое количество студентов), то самым дорогим городом после Москвы стал Санкт-Петербург. Аренда двухкомнатной квартиры в Северной Столице обойдётся в 35 034 рублей, а одному студенту придется платить за жилье 8 759 рублей каждый месяц.Эксперты обращают внимание, что в список самых доступных городов не вошел ни один город с населением от миллиона человек. К примеру, в Казани (где большая концентрация ВУЗов) студенту, снимая квартиру вскладчину, придется ежемесячно платить 5 725 рублей. Чуть дешевле аренда обойдется студентам из Екатеринбурга, Новосибирска и Краснодара – от 5 091 до 5 499 в месяц.Лишь в пяти городах--миллионниках стоимость аренды оказалась ниже средней по России (4 601 рублей на одного студента). Это Пермь (4 385 руб. на студента), Омск (4 022 рублейс), Воронеж (3 999 рублей), Челябинск (3 802 рублей) и Волгоград (3 683 рублей).Наиболее близким к среднему показателю городом-миллионером стала Самара, где аренда квартиры обойдется в 18 936 рублей, то есть по 4 734 рублей на студента при аренде на четверых.Ранее эксперты "МИЭЛЬ" называли идеальную квартиру для студента. Главным критерием стала стоимость: чем ниже, тем лучше. Вторым требованием после цены является это близость к вузу или удобная транспортная доступность до него. Чаще всего студенты хотят снять однушку или комнату в двух- или трехкомнатной квартире.