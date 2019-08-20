Актриса Елизавета Боярская уже дважды стала мамой. У нее подрастают два чудесных сына.

Актриса Елизавета Боярская уже дважды стала мамой. У нее подрастают два чудесных сына.Накануне артистка опубликовала новый снимок в своем Instagram-аккаунте. На фото запечатлены ее мальчики.Старший стоит спиной на фоне леса и реки, а справа от него находится коляска, в которой лежит его новоиспеченный братик. Кадр сделан в Ленинградской области."Последние денечки лета. Как оно всегда фантастически быстро пролетает", – подписала под фото звезда.Поклонники отметили, что старший ребенок очень вырос. "Лиза, и как быстро растут детки!", "Как старшенький подрос!", "Вау, старший такой уже большой!", – удивлялись обескураженные фанаты."Какое место красивое! Благодать! Вот деткам хорошо!", – отметила подписчица.Напомним, дочь Михаила Боярского родила второго ребенка 5 декабря прошлого года. Обоих сыновей она родила от своего супруга актера Максима Матвеева. Елизавета вышла за него замуж еще в 2010 году, с тех пор влюбленные живут душа в душу.