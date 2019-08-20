В Сети появилось видео, на котором Максим Галкин сурово отчитывает маленькую дочь Лизу за неподобающее поведение. Девочка показала, как она кривляется.

В Сети появилось видео, на котором Максим Галкин сурово отчитывает маленькую дочь Лизу за неподобающее поведение. Девочка показала, как она кривляется.На страничке в Instagram, созданной поклонниками союза Максима Галкина и Аллы Пугачевой, появилось видео, снятое несколько лет назад. На кадрах телеведущий везет куда-то на машине близнецов Гарри и Лизу.Мальчик смотрит на дорогу и при виде знака с ограничением скорости в 60 километром отмечает его. В это время юморист с помощью специальной программы в сотовом телефоне наложил ушки и носик на свою дочку Лизу. Девочка стала похожа на собачку."А вот твои уши", – говорит Максим, дочь в это время начинает изображать собачку, но сильно увлекается и покалывает язык. Ведущему такое поведение кажется неподобающим."Ну ладно язык показывать", – отчитывает он дочь и прекращает съемку.Отметим, что Лиза Галкина растет очень разносторонним ребенком. Девочка посещает различные кружки и секции. Кроме того, вместе с братиком она ходит к репетитору, который обучает их французскому языку.