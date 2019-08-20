Там будут выпускать лекарства для лечения редких заболеваний

Там будут выпускать лекарства для лечения редких заболеванийМинпромторг РФ одобрил проект строительства фармацевтического завода во Владимирской области. Его построит компания ООО «Генериум-Некст».На предприятии, которое построят в рамках специального инвестиционного контракта, будут выпускать препараты для лечения редких наследственных и генетических заболеваний, которые призваны заменить импортные лекарства на российском рынке.Предполагают, что это будет первый подобный СПИК, реализованный в нашей стране. На заводе будет работать больше 80 человек.Технопарк «Генериум» расположился в поселке Вольгинский Петушинского района.