Там будут выпускать лекарства для лечения редких заболеваний
Там будут выпускать лекарства для лечения редких заболеваний
Минпромторг РФ одобрил проект строительства фармацевтического завода во Владимирской области. Его построит компания ООО «Генериум-Некст».
На предприятии, которое построят в рамках специального инвестиционного контракта, будут выпускать препараты для лечения редких наследственных и генетических заболеваний, которые призваны заменить импортные лекарства на российском рынке.
Предполагают, что это будет первый подобный СПИК, реализованный в нашей стране. На заводе будет работать больше 80 человек.
Технопарк «Генериум» расположился в поселке Вольгинский Петушинского района.