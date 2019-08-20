Народная артистка России Александра Назарова ушла из жизни на 80-м году. С июля она находилась в больнице и отчаянно боролась за жизнь.

Народная артистка России Александра Назарова ушла из жизни на 80-м году. С июля она находилась в больнице и отчаянно боролась за жизнь.В театре имени М.Ермоловой, где работала Александра Назарова, рассказали подробности последних месяцев жизни актрисы. Так, по словам заместителя художественного руководителя театра Галины Боголюбовой, актриса до последнего отчаянно боролась за свою жизнь.В больницу Назарова попала еще в июле этого года,"Она давно в больнице лежала, с июля. У нее с легкими были проблемы. Она и на трубках лежала, и в кому впадала", – рассказала RenTV Боголюбова, добавив, что о дате и месте похорон будет объявлено позднее.В самом театре также подчеркнули, что уход Назаровой большая утрата для всего российского искусства.Александра Назарова известна российскому зрителю своими ролями в фильмах "А если это любовь?", "Экипаж", а также сериалах "Бригада", "Моя прекрасная няня". Кроме этого, она служила в театре имени Ермоловой и Центральном детском театре, ныне Российском академическом молодежном театре. В 2001 году Ермоловой присвоили звание народной артистки РФ.