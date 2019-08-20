В очередной раз в преддверии нового отопительного сезона украинские власти задумались о том, как им пережить зиму. Эксперты отмечают, что Киев сам виноват в своих проблемах.

В очередной раз в преддверии нового отопительного сезона украинские власти задумались о том, как им пережить зиму. Эксперты отмечают, что Киев сам виноват в своих проблемах.Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус признался, что у страны могут возникнуть проблемы с прохождением очередного отопительного сезона. Дело в том, что на складах оказалось недостаточно угля, а поставки в страну газа находятся под вопросом из-за споров Киева с Москвой по транзиту голубого топлива.Политолог Андрей Иванов заметил, что украинские власти из года в год в одно и то же время начинают ломать головы над тем, как бы им не заморозить страну зимой. "И вот опять в Киеве задумались над тем, как пережить зиму", – цитирует его . При этом, заметил эксперт, в Европе не хотят оставаться заложниками украинских проблем с планированием, поэтому ждут, когда будет запущена система поставок энергоносителей в обход Украины.Независимый эксперт по постсоветскому пространству, политолог Андрей Суздальцев отметил, что у Киева есть несколько путей по выходу из ловушки, в которую он сам себя загнал. Некоторые из них чреваты новыми сложностями, другие украинские власти не рассматривают, по всей видимости, принципиально."Собственный газ Украины не может решить все проблемы, и его добывать оказалось очень сложно. Удивительно и то, что политический класс Украины выражает озабоченность, но конкретных решений не предлагает. И самое удивительное – не предлагает простейшее решение: вход в нормальный диалог с "Газпромом", – рассказал специалист.Согласен с ним и украинский экономист и политолог Александр Дудчак. "Сам Киев до этого довел – вместо того, чтобы садиться за стол переговоров, нагнетает обстановку в международных судах. Ничто не мешает договориться, но пока руководство украинской компании предпочитает получать премии из несуществующих судебных выплат", – цитирует эксперта.