Ассоциация банков России в качестве меры борьбы с мошенничеством предложила блокировать банковские карты получателя, если у них будут замечены подозрительные транзакции. Карта будет заблокирована до того момента, пока ее владелец сам не подтвердит факт осуществляемой операции.

Ассоциация банков России в качестве меры борьбы с мошенничеством предложила блокировать банковские карты получателя, если у них будут замечены подозрительные транзакции.Карта будет заблокирована до того момента, пока ее владелец сам не подтвердит факт осуществляемой операции. Если пользователь этого не предпримет, ее разморозят только через два дня. Получатель средств также может обратиться в полицию, но в этом случае время блокировки карты увеличится до тридцати дней.С соответствующим заявлением выступил вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков, сообщает "Коммерсант". Данные нововведения предпринимаются в качестве поправок к закону "О национальной платежной системе", а также "антиотмывочному" закону.По словам Войлукова, в настоящее время предотвратить осуществление транзакции можно только в момент списания средств из банка отправителя. Чаще всего пользователь банковской карты узнает о похищении средств уже после случившегося. "Даже если лишившийся денег клиент быстро среагирует и сообщит в банк о хищении, то юридических оснований для возврата средств у банка-отправителя уже нет", — отметил Войлуков.Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, ужесточающий уголовную ответственность за хищение средств с банковских счетов. Данный документ направлен на защиту граждан от кибермошенничества. Наказание за преступление предусматривает штраф до пятисот тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до шести лет.