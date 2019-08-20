Культовый сериал Игра престолов завоевал сердца миллионов зрителей. Народ до сих пор следит за жизнью полюбившихся героев саги.

Культовый сериал "Игра престолов" завоевал сердца миллионов зрителей. Народ до сих пор следит за жизнью полюбившихся героев саги.Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу, шокировал свои громким заявлением. Он признался, что худшим моментом в съемках "Игры престолов" были сцены полетов на драконе.Знаменитость рассказал, что провел бесконечное множество часов на тренажере, похожем на гимнастического козла. Это, к слову, занято больше времени, чем съемки всего эпизода "Битва бастардов".По словам звезды "Игры престолов", сначала он не верил Эмилии Кларк, которая сыграла роль Дейенерис Таргариен, когда та жаловалась на сцены с полетами на драконе. Лишь когда он столкнулся с этим сам, он понял, о чем она говорила.Харингтон подчеркнул, что никому не желает испытать это на себе. Он также отметил, что этот процесс не имеет никакого отношения к актерской игре."Никакого! И я на это не подписывался. Ощущалось просто ужасно. Мне как мужчине было некомфортно", – признался один из главных героев сериала "Игра престолов".Кроме того, знаменитость всерьез задумался о последствиях, сообщает . По его словам, он даже начал сомневаться, что теперь сможет иметь детей.