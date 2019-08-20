Известный актер Петр Кислов стал гостем шоумена Бориса Корчевникова. В студии программы Судьба человека на телеканале Россия 1 артист высказался о разводе с популярной певицей Полиной Гагариной.

Известный актер Петр Кислов стал гостем шоумена БорисаКорчевникова. В студии программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" артиствысказался о разводе с популярной певицей Полиной Гагариной.Кислов признался Корчевникову, что влюбился в Гагарину заочно, увидев ее на экране телевизора. "Мне понравился ее талант, ее песни, то, что она делает, как она себя ведет", -рассказал артист в студии "Судьба человека".Фортуна благоволила Петру – вскоре актер и певица встретились встенах Школы-студии МХАТ. Там Кислов работал ассистентом педагога."Я занимался этим курсом, на котором училась Полина. В одинмомент я не выдержал и сказал: "Полина, я люблю тебя". Это было после каких-тозанятий. Я долго что-то мялся, стоял, не знал, как подойти. Я, можно сказать, ееподкараулил", – поведал артист.По словам Кислова, Гагарина почти сразу ответила емувзаимностью. Их роман развивался стремительно, вскоре Полина забеременела,влюбленные поженились. "Хотел ребенка именно от Полины, как только мыпознакомились, я понял: она мать моего ребенка", – подчеркнул Павел.Полина вернулась на учебу через 15 дней после родов. Петрвзял академический отпуск и остался с маленьким сыном Андреем дома."Полина отвечала за ребенканочью. В этом смысле она вообще мать-героиня. Она днем училась с утра довечера, а ночью ей приходилось либо маму, либо меня заменять", – рассказал экс-мужпевицы в сегодняшнем выпуске ток-шоу "Судьба человека".Несмотря на рождение первенца, брак Кислова и Гагариной просуществовалвсего три года. Тогда о разрыве с мужем Полина предпочитала не распространяться,а если и говорила, то весьма расплывчато."Когда мы с Полиной были вместе и это затягивалось большемесяца, у нас начинались конфликты по любому поводу – это была ругань, и оченьне хотелось, чтобы это видел Андрей. Собственно, поэтому мы и расстались", – отметилартист.В эфире программы Петр Кислов признался,что будь он в тот момент старше и мудрее, все сложилось бы иначе. Возможно,семью удалось бы сохранить. "Сейчас бы я, конечно, где-то промолчал, где-то быулыбнулся, где-то подошел бы по-другому. Но это вспоминая сейчас я понимаю", – сноткой сожаления сообщил артист.Через несколько лет после развода Гагарина сочеталась бракомво второй раз. Ее избранником стал известный фотограф Дмитрий Исхаков. Полинаподарила супругу дочь Мию. Петр Кислов не стал скрывать, что ему сложно былопринять новую жизнь Полины."Я нормальный, адекватный человек, мужчина, конечно,ревность и все остальное присутствовало. Но я не имею права это показывать, наши жизнисоприкасаются, когда касается что-то Андрея. У меня всегда к ней будутоставаться теплые чувства, потому что она мама моего ребенка", -рассказал артист в сегодняшнем выпуске ток-шоу.