Заплыв потешных судов прошел в Петербурге. Мероприятие прошло накануне и Парке 300-летия. Традицию заложил еще Петр Первый, с тех пор такие шуточные заплывы проводились регулярно.

Заплыв потешных судов прошел в Петербурге. Мероприятие прошло накануне и Парке 300-летия. Традицию заложил еще Петр Первый, с тех пор такие шуточные заплывы проводились регулярно.Как передает ГТРК "Санкт-Петербург", участникам 12-ти команд предстояло пройти дистанцию в 100 метров. Конструкторы-любители собирали свои корабли из самых разных подручных материалов. Например, "Аврора" могла стрелять. А вот коллеги из петербургских "Вестей" собрали плавсредство "Кит". Он получился экологически чистым, в его основе 300 пластиковых бутылок. К слову, судоверфью стал завод по переработке вторсырья. В итоге, "Кит", которого все время сносило в Финский залив, пришел шестым.Победили пожарные со своей непотопляемой машиной. Был и "Титаник", ко дну он не пошел, остался на плаву, но в первую тройку не попал.