За жизнью Кристины Асмус наблюдают миллионы подписчиков в Instagram.
В микроблоге артистка с удовольствием рассказывает о личной и творческой жизни,
а также делится секретами сохранения молодости и красоты. Между тем, по словам
звездного визажиста Дарьи Москиной, звезде самой есть чему поучиться, например,
правильно делать макияж, чтобы не попасть впросак и не выглядеть как
разукрашенная матрешка.
За жизнью Кристины Асмус наблюдают миллионы подписчиков в Instagram.
В микроблоге артистка с удовольствием рассказывает о личной и творческой жизни,
а также делится секретами сохранения молодости и красоты. Между тем, по словам
звездного визажиста , звезде самой есть чему поучиться, например,
правильно делать макияж, чтобы не попасть впросак и не выглядеть как
разукрашенная матрешка.
Звезда "Интернов", актриса театра и кино, Кристина Асмус
одна из немногих девушек российского шоу-бизнеса, которая благодаря своей естественной красоте может позволить себе селфи без макияжа, но если уж говорить о ее
макияже, то не могу не отметить, что актрису никогда не увидишь с чрезмерным
контурингом или другими серьезными погрешностями в макияже. Отдельного
восхищения достойны ее образы с цветной подводкой на глазах, это выглядело дерзко и мило одновременно.
И хотя Кристина выглядит идеально с любым макияжем,
некоторые малозаметные на первый взгляд ошибки в ее макияже видны. Это не
слишком бросается в глаза, но профессиональная деформация визажиста не
позволяет не отметить такие мелкие погрешности:
1. Четкое квадратное начало брови. Начало брови должно быть
растушеванное, без четких очертаний.
2. Графичные брови. Сейчас в тренде натуральность, а именно брови,
уложенные гелем светлого оттенка, без нарисованного четкого контура по нижней и верхней линии.
3. Цвет бровей на тон темнее цвета волос. Если открыть
старые учебники по макияжу, то мы можем увидеть совет красить брови на тон
темнее волос, но правда в том, что это редко кому-то идет, точно не
светловолосым девушкам с нежными чертами лица.
4. Черная подводка. Казалось бы, в чем тут ошибка? Черная
подводка уместна при ярком макияже, но если у вас нежный макияж, и в целом
светлые волосы и бледная кожа, то намного уместнее и гармоничнее будет
смотреться коричневая подводка.
5. Та же ошибка и с холодными серебристыми тенями. Они
эффектно смотрятся с красной помадой, и немного неуместно с нюдовым макияжем,
для такого образа больше подойдут теплые бронзовые либо шоколадные оттенки.
Это критичные ошибки, их совершают 90% девушек, но, как
говорится, нет предела совершенству, поэтому лучше исключить и их из макияжа.