За жизнью Кристины Асмус наблюдают миллионы подписчиков в Instagram. В микроблоге артистка с удовольствием рассказывает о личной и творческой жизни, а также делится секретами сохранения молодости и красоты. Между тем, по словам звездного визажиста Дарьи Москиной, звезде самой есть чему поучиться, например, правильно делать макияж, чтобы не попасть впросак и не выглядеть как разукрашенная матрешка.

За жизнью Кристины Асмус наблюдают миллионы подписчиков в Instagram.В микроблоге артистка с удовольствием рассказывает о личной и творческой жизни,а также делится секретами сохранения молодости и красоты. Между тем, по словамзвездного визажиста , звезде самой есть чему поучиться, например,правильно делать макияж, чтобы не попасть впросак и не выглядеть какразукрашенная матрешка.Звезда "Интернов", актриса театра и кино, Кристина Асмусодна из немногих девушек российского шоу-бизнеса, которая благодаря своей естественной красоте может позволить себе селфи без макияжа, но если уж говорить о еемакияже, то не могу не отметить, что актрису никогда не увидишь с чрезмернымконтурингом или другими серьезными погрешностями в макияже. Отдельноговосхищения достойны ее образы с цветной подводкой на глазах, это выглядело дерзко и мило одновременно.И хотя Кристина выглядит идеально с любым макияжем,некоторые малозаметные на первый взгляд ошибки в ее макияже видны. Это неслишком бросается в глаза, но профессиональная деформация визажиста непозволяет не отметить такие мелкие погрешности:1. Четкое квадратное начало брови. Начало брови должно бытьрастушеванное, без четких очертаний.2. Графичные брови. Сейчас в тренде натуральность, а именно брови,уложенные гелем светлого оттенка, без нарисованного четкого контура по нижней и верхней линии.3. Цвет бровей на тон темнее цвета волос. Если открытьстарые учебники по макияжу, то мы можем увидеть совет красить брови на тонтемнее волос, но правда в том, что это редко кому-то идет, точно несветловолосым девушкам с нежными чертами лица.4. Черная подводка. Казалось бы, в чем тут ошибка? Чернаяподводка уместна при ярком макияже, но если у вас нежный макияж, и в целомсветлые волосы и бледная кожа, то намного уместнее и гармоничнее будетсмотреться коричневая подводка.5. Та же ошибка и с холодными серебристыми тенями. Ониэффектно смотрятся с красной помадой, и немного неуместно с нюдовым макияжем,для такого образа больше подойдут теплые бронзовые либо шоколадные оттенки.Это критичные ошибки, их совершают 90% девушек, но, какговорится, нет предела совершенству, поэтому лучше исключить и их из макияжа.