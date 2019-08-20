Одну из самых посещаемых крымских достопримечательностей - замок Ласточкино гнездо - закрыли на масштабную реконструкцию. Проход в здание посетителям теперь запрещен, но на территорию смогут попасть все желающие.

Одну из самых посещаемых крымских достопримечательностей — замок "Ласточкино гнездо" — закрыли на масштабную реконструкцию. Проход в здание посетителям теперь запрещен, но на территорию смогут попасть все желающие."В связи с тем, что дворец-замок "Ласточкино Гнездо" был передан заказчику от Минкультуры Крыма для проведения реконструкции, его закрыли для посетителей. Доступ на территорию и к зданию замка по-прежнему открыт", — говорится в сообщении на сайте замка.Напомним, около двух лет назад скалу Аврора, на которой располагается дворец, исследовали геологи. Тогда специалисты заключили, что она — в удовлетворительном состоянии. Однако капремонт замка в последний раз проводился в 1970 году.В рамках предстоящих работ строители усилят скальное основание, фундаментную плиту, плиты перекрытия, балкона и пола первого этажа. Кроме того, проект реконструкции предусматривает реставрацию террасы. Также специалисты произведут ремонт кровли, потолков, лестниц, заменят системы освещения, видеонаблюдения, электроснабжения и архитектурную подсветку здания замка и скалы.По завершении масштабной модернизации "Ласточкино гнездо" откроют для всех желающих. Внутри дворца крымские власти намерены разместить выставочный центр, передает служба информации "Вести — Севастополь".