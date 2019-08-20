Президент Белоруссии Александр Лукашенко постоянно говорит о братских отношениях с Россией, но при этом постепенно сближается с Западом. На переговорах с Батькой российский лидер Владимир Путин призывает к более тесной интеграции Москвы и Минска, но политика Лукашенко, в том числе кадровая, явно идет вразрез с интересами Кремля, полагают эксперты.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко постоянно говорит о братских отношениях с Россией, но при этом постепенно сближается с Западом. На переговорах с Батькой российский лидер Владимир Путин призывает к более тесной интеграции Москвы и Минска, но политика Лукашенко, в том числе кадровая, явно идет вразрез с интересами Кремля, полагают эксперты.Накануне Лукашенко вновь дал аналитикам повод усомниться в своей пророссийской ориентации. Он назначил заместителем главы своей администрации зампреда Могилевского облсовета Андрея Кунцевича. На новом посту чиновник будет заниматься вопросами идеологии.В экспертных кругах новый кадровый маневр Лукашенко восприняли без восторга. По мнению Telegram-канала "Бульба престолов", Кунцевич – сторонник "жесткой белорусизации".Авторы канала полагают, что официальный Минск будет все активнее сотрудничать с западными СМИ и заигрывать с националистами, приглашая тех на важные мероприятия. По мнению экспертов, русский язык в республике "ждут тяжелые времена".Авторы "Бульбы престолов" не исключают, что решение принято с прицелом на будущую смену правительства. В экспертной среде последнее время все чаще говорят, что премьер-министра Сергея Румаса сменит глава белорусского МИДа Владимир Макей, имеющий репутацию сторонника сближения с Западом.Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что может отправить "излишне пророссийского" Румаса в отставку после парламентских выборов. Они намечены на октябрь этого года.