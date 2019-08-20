Президент Белоруссии Александр Лукашенко постоянно говорит о братских отношениях с Россией, но при этом постепенно сближается с Западом. На переговорах с Батькой российский лидер Владимир Путин призывает к более тесной интеграции Москвы и Минска, но политика Лукашенко, в том числе кадровая, явно идет вразрез с интересами Кремля, полагают эксперты.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко постоянно говорит о братских отношениях с Россией, но при этом постепенно сближается с Западом. На переговорах с Батькой российский лидер Владимир Путин призывает к более тесной интеграции Москвы и Минска, но политика Лукашенко, в том числе кадровая, явно идет вразрез с интересами Кремля, полагают эксперты.
Накануне Лукашенко вновь дал аналитикам повод усомниться в своей пророссийской ориентации. Он назначил заместителем главы своей администрации зампреда Могилевского облсовета Андрея Кунцевича. На новом посту чиновник будет заниматься вопросами идеологии.
В экспертных кругах новый кадровый маневр Лукашенко восприняли без восторга. По мнению Telegram-канала "Бульба престолов", Кунцевич – сторонник "жесткой белорусизации".
Авторы канала полагают, что официальный Минск будет все активнее сотрудничать с западными СМИ и заигрывать с националистами, приглашая тех на важные мероприятия. По мнению экспертов, русский язык в республике "ждут тяжелые времена".
Авторы "Бульбы престолов" не исключают, что решение принято с прицелом на будущую смену правительства. В экспертной среде последнее время все чаще говорят, что премьер-министра Сергея Румаса сменит глава белорусского МИДа Владимир Макей, имеющий репутацию сторонника сближения с Западом.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что может отправить "излишне пророссийского" Румаса в отставку после парламентских выборов. Они намечены на октябрь этого года.