Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с работниками правоохранительных органов. Батька был откровенен и отметился рядом громких заявлений. Помимо прочего, белорусский лидер поднял тему олигархов.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с работниками правоохранительных органов. Батька был откровенен и отметился рядом громких заявлений. Помимо прочего, белорусский лидер поднял тему олигархов.
Белорусы живут не в вакууме и прекрасно видят, что
происходит у западных и восточных соседей, заявил Лукашенко силовикам. "Мы
часто говорим: слава богу, что это не у нас, что мы не породили в стране класс
олигархов, которые не просто разруливают те или иные ситуации, но и рулят
страной", – передает слова президента Агентство БелТА.
По его словам, власти не позволили "преступникам
поделить страну на части". Отсутствие олигархов Лукашенко назвал главным
достижением независимой Белоруссии.
Батька не упустил возможности похвалить самого себя.
Отсутствие "класса паразитов" Лукашенко поставил в заслугу власти. Но
важна и работа правоохранительных органов, подчеркнул белорусский лидер.
Впрочем, отсутствие олигархов богаче простых белорусов все
равно не делает. Общественники и активисты, критикующие политику ,
часто жалуются на падающий уровень жизни.
Так, член Белорусского национального конгресса Николай
Соляник называл в числе проблем неэффективность судебной системы и маленькие
зарплаты. В поисках лучшей жизни люди уезжают в соседние страны, в том числе в
Польшу, рассказал он.
По его словам, нынешний уровень пенсий в республики – самый
маленький на его памяти. "Есть люди, которые по 300 рублей получают",
– пожаловался активист.
Накануне президент Белоруссии назначил главным идеологом
зампреда Могилевского облсовета Андрея Кунцевича. Эксперты полагают, что
решение идет вразрез с планами по интеграции с Россией. Аналитики
прогнозируют дальнейшее сближение Минска с Западом и "тяжелые времена"
для русского языка в республике.