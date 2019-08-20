Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с работниками правоохранительных органов. Батька был откровенен и отметился рядом громких заявлений. Помимо прочего, белорусский лидер поднял тему олигархов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с работниками правоохранительных органов. Батька был откровенен и отметился рядом громких заявлений. Помимо прочего, белорусский лидер поднял тему олигархов.Белорусы живут не в вакууме и прекрасно видят, чтопроисходит у западных и восточных соседей, заявил Лукашенко силовикам. "Мычасто говорим: слава богу, что это не у нас, что мы не породили в стране классолигархов, которые не просто разруливают те или иные ситуации, но и рулятстраной", – передает слова президента Агентство БелТА.По его словам, власти не позволили "преступникамподелить страну на части". Отсутствие олигархов Лукашенко назвал главнымдостижением независимой Белоруссии.Батька не упустил возможности похвалить самого себя.Отсутствие "класса паразитов" Лукашенко поставил в заслугу власти. Новажна и работа правоохранительных органов, подчеркнул белорусский лидер.Впрочем, отсутствие олигархов богаче простых белорусов всеравно не делает. Общественники и активисты, критикующие политику ,часто жалуются на падающий уровень жизни.Так, член Белорусского национального конгресса НиколайСоляник называл в числе проблем неэффективность судебной системы и маленькиезарплаты. В поисках лучшей жизни люди уезжают в соседние страны, в том числе вПольшу, рассказал он.По его словам, нынешний уровень пенсий в республики – самыймаленький на его памяти. "Есть люди, которые по 300 рублей получают",– пожаловался активист.Накануне президент Белоруссии назначил главным идеологомзампреда Могилевского облсовета Андрея Кунцевича. Эксперты полагают, чторешение идет вразрез с планами по интеграции с Россией. Аналитикипрогнозируют дальнейшее сближение Минска с Западом и "тяжелые времена"для русского языка в республике.