Известная телеведущая опубликовала свежий снимок наследника в Instagram. Маша Малиновская показала, как посетила с восьмилетним Мироном в зоопарк.

Известная телеведущая опубликовала свежий снимок наследникав Instagram. Маша Малиновская показала, как посетила с восьмилетним Мироном в зоопарк.38-летняя Маша Малиновская редко делится фотографиями сына споклонниками. Поэтому сегодня, 19 августа, когда звезда выложила кадр, многиеинтернет-обыватели отметили, что мальчик повзрослел и вытянулся."Какой Мирон большой уже!" – отметила поклонница МашиМалиновской.Добавим, что телеведущая и ее отпрыск посещали Московскийзоопарк. По словам звезды, Мирон хотел посмотреть на панд, которые недавно тампоселились.Напомним, некоторое время скрывала имя отцасвоего ребенка. Телеведущая воспитывает сына одна. Меж тем, в одном из интервьюзнаменитость сообщила, что родила Мирона от 50-летнего Мамихана Мальсагова – бизнесменаиз Чечни и криминального авторитета в прошлом. Поговаривают, что, несмотря накавказский менталитет, предприниматель отказался от собственного сына.Меж тем, ходили слухи, что у быларомантическая связь с экс-депутатом Госдумы Денисом Давитиашвили. Он был в розыске несколько лет. Денису из-за проблем с законом пришлось сменить вфамилию. В бегах он был как Спирков. Экс-бойфренд Маши не выплачивал алименты.Сотни миллионов он был должен и партнерам по бизнесу.