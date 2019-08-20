Известная телеведущая опубликовала свежий снимок наследника
в Instagram. Маша Малиновская показала, как посетила с восьмилетним Мироном в зоопарк.
Известная телеведущая опубликовала свежий снимок наследника
в Instagram. Маша Малиновская показала, как посетила с восьмилетним Мироном в зоопарк.
38-летняя Маша Малиновская редко делится фотографиями сына с
поклонниками. Поэтому сегодня, 19 августа, когда звезда выложила кадр, многие
интернет-обыватели отметили, что мальчик повзрослел и вытянулся.
"Какой Мирон большой уже!" – отметила поклонница Маши
Малиновской.
Добавим, что телеведущая и ее отпрыск посещали Московский
зоопарк. По словам звезды, Мирон хотел посмотреть на панд, которые недавно там
поселились.
Напомним, некоторое время скрывала имя отца
своего ребенка. Телеведущая воспитывает сына одна. Меж тем, в одном из интервью
знаменитость сообщила, что родила Мирона от 50-летнего Мамихана Мальсагова – бизнесмена
из Чечни и криминального авторитета в прошлом. Поговаривают, что, несмотря на
кавказский менталитет, предприниматель отказался от собственного сына.
Меж тем, ходили слухи, что у была
романтическая связь с экс-депутатом Госдумы Денисом Давитиашвили. Он был в розыске несколько лет. Денису из-за проблем с законом пришлось сменить в
фамилию. В бегах он был как Спирков. Экс-бойфренд Маши не выплачивал алименты.
Сотни миллионов он был должен и партнерам по бизнесу.